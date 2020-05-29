Бобровая струя (кастореум)
- -6%Осталось 2 дня3 100 руб.2 900 руб.В наличии
- -10%Осталось 2 дня1 612 руб.1 450 руб.В наличии
- 25 руб./гВ наличии Оптом и в розницу
- -6%Осталось 2 дня800 руб.750 руб.В наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
- 25 руб./гВ наличии
Струя бобра - комплексный иммуномодулятор, адаптоген. Рекомендуется при урологических, гинекологических, сердечно-сосудистых заболеваниях. Эффективно применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы. Обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противовирусными свойствами.
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